OM : le groupe face au Paris FC avec Paixao et Meïté, sans Kondogbia ni Nnadi

Bruno Genesio devra se passer de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, blesses a Monaco, pour la reception du Paris FC dimanche au Velodrome. Igor Paixao et Bamo Meite, eux, retrouvent le groupe marseillais pour cette 3e journee de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille abordera la réception du Paris FC, dimanche 6 septembre à 20h45 au Vélodrome, privé de deux milieux de terrain blessés lors du dernier match : Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi. Bruno Genesio a en revanche pu convoquer Igor Paixao et Bamo Meïté, tous deux de retour dans le groupe marseillais pour cette troisième journée de Ligue 1.

Les Olympiens cherchent à réagir après leur défaite 0-2 à Monaco lors de la deuxième journée, qui a suivi une large victoire 4-0 contre Strasbourg au coup d’envoi de la saison. C’est justement lors de ce revers monegasque que Kondogbia et Nnadi ont quitte leurs coequipiers sur blessure.

Kondogbia, touche a la cuisse droite, a du sortir a la 58e minute apres avoir ressenti une douleur musculaire. Nnadi, entre en cours de jeu, a lui ete contraint a l’arret apres une torsion au genou droit survenue lors d’un duel.

Ces deux forfaits reduisent encore les solutions de Genesio au milieu de terrain, un secteur deja fragilise par les absences accumulees depuis le debut de saison.

Meite retrouve le groupe, Paixao a nouveau disponible

Defenseur ivoirien de retour d’un pret d’une saison a Lorient, Bamo Meite effectue son retour dans le groupe marseillais apres avoir manque les deux premieres journees de championnat. Il a dispute l’integralite de la rencontre de la reserve de l’OM face a Espaly, samedi (0-0), pour retrouver du rythme. Genesio avait indique vendredi que son joueur etait desormais « physiquement en pleine forme ».

Igor Paixao figure egalement parmi les convoques. L’ailier bresilien, absent contre Monaco en raison d’une blessure a une cuisse, etait par ailleurs annonce comme incertain a quelques jours de la cloture du mercato estival.

Face a un Paris FC qui a pris quatre points lors de ses deux premiers matches, dont une victoire 3-0 contre Nice, l’OM tentera de decrocher sa deuxieme victoire de la saison ce dimanche au Velodrome.