Kris Jenner : un homme soupçonné de harcèlement arrêté près de son domicile

Un homme de 25 ans soupçonné de harcèlement a été arrêté près du domicile de Kris Jenner dans la région de Los Angeles. Il a ensuite été inculpé pour intrusion sur propriété privée et refus de quitter les lieux.

Un homme soupçonné de harcèlement a été arrêté près du domicile de Kris Jenner, dans la région de Los Angeles. Selon NBC Los Angeles, l’individu de 25 ans a été interpellé lundi soir après avoir été retenu par un agent de sécurité à proximité de la résidence de la matriarche du clan Kardashian-Jenner.

Les services de sécurité ont indiqué aux autorités que l’homme aurait tenté de contacter Kris Jenner à plusieurs reprises par le passé. Les adjoints du shérif du comté de Los Angeles l’ont arrêté sur la base de soupçons de harcèlement, rapporte NBC4 Investigates.

Le dossier a ensuite évolué sur le plan judiciaire. L’homme a été inculpé d’un chef d’accusation pour intrusion sur une propriété privée et refus de quitter les lieux, une infraction classée comme délit mineur. Une comparution était prévue mercredi, selon les registres pénitentiaires cités par la chaîne américaine.

TMZ, qui a également rapporté l’affaire mercredi 9 septembre, précise que l’équipe de sécurité de Kris Jenner aurait intercepté le suspect avant qu’il n’atteigne directement la maison. Le média indique avoir sollicité les représentants de la star, sans obtenir de commentaire dans l’immédiat.

À ce stade, les autorités n’ont pas indiqué si Kris Jenner se trouvait chez elle au moment de l’incident. Aucune information officielle ne permet non plus d’affirmer que l’homme a pénétré à l’intérieur de sa résidence.

Figure centrale de The Kardashians, Kris Jenner, 70 ans, reste l’une des personnalités les plus exposées de la téléréalité américaine. La famille Kardashian-Jenner a déjà été confrontée à plusieurs incidents de sécurité très médiatisés, notamment autour de Kim Kardashian.

L’affaire reste donc encadrée par une procédure judiciaire en cours. Les accusations portées contre le suspect devront être examinées par la justice, et toute responsabilité pénale reste à établir.