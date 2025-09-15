Ligue des champions: le groupe du Real Madrid pour affronter Marseille

L’entraineur du Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, ce mardi. Et Xabi Alonso a fait appel à un groupe presque au complet.

Le Real Madrid a communiqué la liste des joueurs convoqués par Xabi Alonso pour la réception de l’Olympique de Marseille, mardi soir au Santiago-Bernabéu, en Ligue des champions.

Parmi les cadres retenus figurent Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior et Rodrygo. Les Merengue abordent ce rendez-vous européens après leur victoire 2-1 contre la Real Sociedad en Liga, le week-end dernier. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures (GMT+1).

Le groupe madrilène face à l’OM :

Gardiens : Courtois, Lunin, Fran

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Huijsen

Milieux : Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Camavinga

Attaquants : Vinícius Jr., Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono