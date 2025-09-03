Ligue des champions féminine UFOA B: Bayelsa Queens et l’ASEC Mimosas en finale

-Publicité-

Les Bayelsa Queens du Nigeria défieront l’ASEC Mimosas de Côte d’Ivoire en finale de la Ligue des champions féminine de la zone UFOA B.

Les deux formations ont validé leur billet pour l’ultime rendez-vous après leurs victoires en demi-finales disputées mardi. Les Nigérianes ont renversé l’USFA du Burkina Faso (2-1) au terme d’un duel intense. Menées dès la 2e minute sur un but de Comfort Yeboah, elles ont réagi grâce à Emem Essien et Seimeyeha Akekoromowei.

De leur côté, les Ivoiriennes de l’ASEC n’ont laissé aucune chance aux Police Ladies du Ghana, s’imposant largement 4-1. La finale se jouera vendredi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.