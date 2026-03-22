Ligue des champions CAF : les affiches des demi-finales dévoilées

La journée de dimanche a apporté son lot de suspense dans la Ligue des champions de la CAF. Malgré une victoire 2-0 du Stade Malien à domicile, Mamelodi Sundowns parviennent à se qualifier grâce à l’avance acquise au match aller et s’imposent au total sur le fil, 3-2. Parallèlement, la RS Berkane a pris le dessus sur Al Hilal sur le score de 1-0, empochant ainsi son billet pour la phase suivante avec un cumul de 2-1.

Les prochains affrontements s’annoncent intenses. Les Sundowns devront retrouver une assise défensive solide avant d’affronter l’Espérance Sportive de Tunis, un club rompu aux grandes échéances continentales. L’autre demi-finale opposera deux équipes marocaines, l’AS FAR et la RS Berkane, garantissant qu’un représentant du Royaume participera à la finale de cette édition.

Les rencontres aller se joueront les 10 et 11 avril, puis les matches retour auront lieu les 17 et 18 avril. Le calendrier resserré et l’équilibre des forces laissent peu de place à l’erreur : chaque détail pourra peser lourd dans la course au titre africain.

Affiches des demi-finales

Esperance Sportive de Tunis vs Mamelodi Sundowns

AS FAR Rabat vs RS Berkane