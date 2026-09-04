Ligue 1 : Luis Enrique retient 21 joueurs pour PSG – Monaco avec Dembélé mais sans Digne

Le Paris Saint-Germain a communiqué son effectif retenu pour la réception de l'AS Monaco. Entre retours clés en attaque et choix forts en défense, Luis Enrique a tranché.

Le Paris Saint-Germain retrouve son public au Parc des Princes pour disputer une affiche majeure face à l’AS Monaco, comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Pour aborder ce choc face à un prétendant direct aux premières places, l’entraîneur espagnol Luis Enrique a officialisé ce vendredi 4 septembre un groupe de 21 joueurs mobilisés pour défendre les couleurs parisiennes.

Dans le secteur défensif, l’absence de Lucas Digne retient particulièrement l’attention au moment de la publication de la liste. Le latéral gauche international n’a pas été retenu dans le groupe parisien pour ce duel au sommet, une mise à l’écart décidée directement par le technicien asturien sur décision de choix sportif.

Sur le front de l’attaque, le club de la capitale peut se réjouir d’un renfort déterminant. Ousmane Dembélé fait son retour officiel dans l’effectif après avoir été laissé au repos lors de la précédente journée disputée contre Lille (2-2), apportant ainsi une solution offensive de premier plan pour dynamiser les couloirs du Parc des Princes.

L’entrejeu parisien bénéficie pour sa part d’une option supplémentaire de grande qualité technique. Le milieu de terrain portugais João Neves est à nouveau disponible après avoir manqué le match face au LOSC pour cause de maladie, permettant au staff parisien d’élargir ses possibilités de rotation au cœur du jeu.

Une suspension à purger en défense

Le flanc défensif devra cependant patienter avant d’afficher complet face aux Monégasques. Le défenseur Nuno Mendes est absent de la feuille de match en raison de la purge de son troisième et dernier match de suspension, ce qui prive le groupe parisien d’une option d’envergure sur le côté gauche pour cette réception de prestige.