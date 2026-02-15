Ligue 1 Côte d’Ivoire (J18) : ASEC Mimosas bat Stade d’Abidjan, Agboville balaie SOL

La 18e journée du championnat ivoirien de Ligue 1 s’est jouée ce samedi 14 février, avec quatre rencontres au programme. L’ASEC Mimosas a consolidé sa première place, tandis qu’Agboville, l’Académie FAD et le FC OSA ont également signé des résultats marquants lors de cette soirée.

Sur la pelouse du Stade Abidjan, l’ASEC a rapidement pris l’avantage grâce à un but de Cissé dès la 4e minute. Ce succès minimaliste permet aux Mimosas de rester solidement installés en tête du classement, avec 37 points à leur actif.

En déplacement, l’Entente Sportive d’Agboville a dominé SOL sur le score de 3-1 : les réalisations extérieures portent les signatures de Prince Lionel Douehi, Olala Roméo Parfait et Sébastien Gédéon, Kra Patrick inscrivant l’unique but pour l’équipe locale. De son côté, l’Académie de FAD a signé une victoire nette contre ISCA (3-0), B. Jarju Kalilu inscrivant un doublé aux 3e et 45e+2 minutes, complété par un but de Zéhi Emmanuel.

Résultats de la soirée

ASEC Mimosas 1-0 Stade Abidjan
SOA 1-0 SO Armée (but décisif de Kouakou Clovis en fin de match)
ISCA 0-3 Académie FAD
Agboville 3-1 SOL

