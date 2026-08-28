Ligue 1 : Lille reçoit le PSG pour la 2e journée

Lille accueille le Paris Saint-Germain vendredi au stade Pierre-Mauroy après avoir gagné à Angers, tandis que le PSG arrive sur un nul arraché à Rennes.

Lille reçoit le Paris Saint-Germain vendredi 28 août au Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy pour la 2e journée de Ligue 1, dans une affiche entre deux équipes qui veulent confirmer leur entame de saison.

Le coup d’envoi est fixé à 20h45 et Éric Wattellier a été désigné pour arbitrer la rencontre.

Le LOSC de Davide Ancelotti a lancé son championnat par une victoire 2-0 à Angers le 23 août, avec des buts d’Olivier Giroud et de Tiago Santos.

Le PSG de Luis Enrique se présente à Lille après son nul 2-2 à Rennes, où Ferran Torres a signé un doublé pour effacer un retard de deux buts concédé à la pause.

Les Parisiens abordent donc ce déplacement avec un point au compteur, quand Lille tentera de confirmer à domicile le succès obtenu lors de la première journée.