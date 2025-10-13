Liga: Javier Tebas relance la guerre verbale avec le Real Madrid

Le président de la Liga, Javier Tebas, affirme que le Real Madrid ne disputera jamais un match de championnat à l’étranger tant que sa direction actuelle sera en place.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a de nouveau visé le Real Madrid, affirmant que le club merengue ne disputera jamais de match de championnat hors d’Espagne tant que la direction actuelle sera en place. Alors que la Liga envisage de délocaliser certaines rencontres, comme le futur Barcelone – Villarreal prévu à Miami, Tebas a estimé que le Real Madrid s’y opposerait catégoriquement.

« Le Real Madrid jouera-t-il un jour un match de Liga hors d’Espagne, comme Barcelone contre Villarreal ? Avec leurs dirigeants actuels, c’est impossible. Ils ne nous apprécient pas, ni n’aiment ce que nous faisons », a déclaré le patron du championnat espagnol, cité par Madrid Zone.

Le dirigeant a également défendu le projet de match à Miami, estimant qu’il répond à une réelle demande : « Ce match est possible parce que les clubs le veulent, les joueurs le veulent et les supporters le veulent. » Cette sortie intervient quelques mois seulement après une autre attaque de Tebas contre le club madrilène, qu’il accuse régulièrement de critiquer systématiquement les décisions de la Liga.

Sous tension depuis plusieurs saisons, la relation entre la direction du Real Madrid et Javier Tebas semble plus que jamais détériorée, sur fond de désaccords concernant la gouvernance du football espagnol et les projets d’expansion internationale du championnat.