Libye : au moins 50 réfugiés soudanais morts dans un naufrage dimanche, selon l’OIM

Par BENIN WEB TV
Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,50 % (-0,25 pt)

Stocks pétroliers américains en baisse surprise de 9,3 millions de barils

La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

Israël revendique plus de 150 frappes depuis mardi dans la ville de Gaza

La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

Au moins 50 réfugiés soudanais ont péri dimanche dans un naufrage au large de Tobrouk, dans l’est de la Libye, a annoncé mercredi 17 septembre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui précise que 24 autres ont été secourus. L’OIM indique que l’embarcation pneumatique, partie de Tobrouk à destination de la Grèce, transportait 75 personnes et qu’un incendie à bord a provoqué la catastrophe. Dans un message sur Twitter, l’organisation a réclamé «une action urgente pour mettre fin à ces tragédies en mer».

