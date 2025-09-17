Libye : au moins 50 réfugiés soudanais morts dans un naufrage dimanche, selon l’OIM

Au moins 50 réfugiés soudanais ont péri dimanche dans un naufrage au large de Tobrouk, dans l’est de la Libye, a annoncé mercredi 17 septembre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui précise que 24 autres ont été secourus. L’OIM indique que l’embarcation pneumatique, partie de Tobrouk à destination de la Grèce, transportait 75 personnes et qu’un incendie à bord a provoqué la catastrophe. Dans un message sur Twitter, l’organisation a réclamé «une action urgente pour mettre fin à ces tragédies en mer».