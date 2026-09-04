Liban : Israël affirme contrôler la zone de sécurité après la prise de la crête d’Ali Taher

L'armée israélienne a consolidé son emprise sur le sud du Liban en s'emparant d'un bastion stratégique du Hezbollah surplombant Nabatiyé. L'État hébreu conditionne désormais tout retrait militaire au désarmement complet du mouvement armé.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré le 4 septembre 2026 que la prise de la crête d’Ali Taher parachève le contrôle militaire israélien sur l’ensemble de la « zone de sécurité » au sud du Liban. Cette manœuvre consolide le dispositif déployé par Tsahal le long de la frontière pour repousser les forces ennemies hors de portée de tir.

Située dans la région stratégique de Nabatiyé, la crête d’Ali Taher constituait un point haut dominant pour le dispositif défensif adverse. Le Hezbollah utilisait ce promontoire naturel comme avant-poste fortifié et centre de commandement pour orchestrer ses opérations militaires et surveiller les mouvements de troupes dans le secteur.

L’armée israélienne a précisé que les opérations ont été conduites par les soldats de sa 36e division, qui ont affirmé avoir pris le contrôle opérationnel total de la surface ainsi que des réseaux souterrains creusés sous la crête. Les unités ont méthodiquement sécurisé le secteur après avoir neutralisé les accès extérieurs du complexe.

Au cours des fouilles menées sous ce massif rocheux, Tsahal a rapporté avoir découvert un vaste dédale fortifié abritant des salles d’opérations, des dépôts d’armes et des quartiers de vie souterrains spécialement aménagés pour des séjours prolongés. Ces infrastructures permettaient aux combattants de maintenir une présence continue à l’abri des frappes aériennes.

Un retrait conditionné au désarmement du Hezbollah

Face à ces développements tactiques, Israël Katz a réaffirmé avec fermeté que les forces israéliennes ne se retireraient pas de cette zone tampon. Le ministre a souligné que ce maintien opérationnel se poursuivra tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé et que la sécurité des habitants du nord d’Israël ne sera pas garantie.