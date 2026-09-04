Coupes d’Europe : Ferland Mendy, Khéphren Thuram et Folarin Balogun absents des listes officielles de l’UEFA

L'UEFA a validé les listes d'effectifs soumises par les clubs pour la campagne européenne 2026-2027. Plusieurs joueurs de premier plan manquent à l'appel en raison de blessures sévères ou d'un mercato inabouti.

Les formations qualifiées pour les différentes compétitions continentales de la saison 2026-2027 ont formellement transmis leurs effectifs à l’UEFA, respectant la date butoir fixée au début du mois de septembre. Cette formalité administrative obligatoire fige désormais le contingent de joueurs autorisés à disputer les rencontres de la phase de ligue, mettant en lumière des arbitrages médicaux et stratégiques majeurs au sein des plus grands clubs européens.

Parmi les absences marquantes en Ligue des champions, le Real Madrid a officialisé la mise à l’écart de son latéral gauche Ferland Mendy. Le joueur français demeure indisponible en raison de son processus de rééducation, consécutif à une rupture du tendon fémoral subie en mai dernier, obligeant l’encadrement technique madrilène à composer sans lui pour les échéances continentales à venir.

En Ligue Europa, la Juventus déplore quant à elle la défection de son milieu de terrain tricolore Khéphren Thuram, absent de la sélection enregistrée par l’écurie piémontaise. Le footballeur a subi une opération chirurgicale au genou droit à Lyon, une intervention lourde qui engendre une indisponibilité estimée jusqu’en 2027 et empêche toute participation aux joutes européennes cette saison.

Du côté de la Ligue 1, l’AS Monaco a choisi de ne pas inclure Folarin Balogun dans sa liste officielle déposée auprès des instances européennes. La décision sanctionne l’échec in extremis du transfert de l’attaquant vers Everton au moment de la clôture du mercato estival, une situation qui écarte temporairement l’international américain des plans continentaux de la formation du Rocher.

Des exclusions notables sur l’échiquier européen

D’autres états-majors européens ont également procédé à des exclusions d’envergure au sein de leurs groupes déclarés à l’UEFA. C’est notamment le cas pour Willy Kambwala, non retenu par le club italien de Côme, ainsi que pour l’ailier marocain Chemsdine Talbi, qui n’apparaît pas dans l’effectif européen validé par les dirigeants de Sunderland pour cette campagne.