Bénin : Le ministre Adéyèmi Clément Kouchadé mobilise la communauté éducative dans le Couffo et le Mono

Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire effectue une visite de terrain dans le sud-ouest du pays à l'occasion des concertations pédagogiques annuelles. Il y a fixé les grandes priorités du gouvernement pour l'année scolaire.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, Adéyèmi Clément Kouchadé, a entamé le jeudi 3 septembre 2026 une tournée de prise de contact dans les départements du Couffo et du Mono. Ce déplacement officiel inaugure une série d’échanges directs avec les responsables éducatifs locaux pour poser les jalons de la prochaine rentrée scolaire.

Cette descente ministérielle s’inscrit dans le cadre des Journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants, programmées les 3 et 4 septembre 2026. Axée sur le thème de l’engagement citoyen et du respect des valeurs républicaines, cette rencontre permet aux équipes pédagogiques d’harmoniser leurs pratiques et de réaffirmer la mission civique de l’école républicaine.

Devant les partenaires de l’école, l’autorité ministérielle a défini trois priorités cardinales pour l’année scolaire. Adéyèmi Clément Kouchadé a mis l’accent sur l’amélioration des résultats scolaires, la promotion active des filières scientifiques – particulièrement en direction des jeunes filles – ainsi que l’amélioration continue des conditions de travail des personnels enseignant et administratif.

Pour concrétiser ces orientations, le ministre s’est rendu au CEG Aplahoué avant de tenir une séance de travail à la Direction départementale de l’enseignement secondaire du Mono. Ces étapes ont permis à la délégation d’écouter les acteurs du terrain et d’évaluer l’état de préparation des établissements à quelques jours de la reprise effective des cours.

Inspection des chantiers et poursuite de la tournée

Avant d’achever ce premier périple, la délégation ministérielle s’est rendue sur le chantier de construction du Collège d’excellence de Grand-Popo pour constater l’évolution des infrastructures. À la suite de cette escale dans le sud-ouest, Adéyèmi Clément Kouchadé a annoncé la poursuite de sa tournée de travail dans l’ensemble des autres départements du pays.