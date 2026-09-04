PSG: Luis Enrique explique le départ de Bradley Barcola vers Liverpool

Luis Enrique a levé le voile sur les raisons du départ de Bradley Barcola du PSG vers Liverpool, malgré l’importance prise par l’attaquant français à Paris.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a expliqué les raisons qui ont conduit le club de la capitale à accepter le départ de Bradley Barcola vers Liverpool lors du mercato estival. Les Reds auraient déboursé 106 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’attaquant français, une somme susceptible d’atteindre 123 millions de livres avec les différents bonus.

Selon Luis Enrique, le PSG ne pouvait pas garantir à Barcola, âgé de 23 ans, un temps de jeu suffisamment important pour répondre à ses attentes. Le technicien espagnol a néanmoins souligné l’importance du joueur dans la progression du club depuis son arrivée à Paris. « Barcola a énormément progressé à Paris, mais il a aussi énormément contribué à la progression de l’équipe », a déclaré Luis Enrique.