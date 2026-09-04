Côte d’Ivoire : Dalaroo Metals entame sa première campagne de forage aurifère à Bondoukou

L'explorateur australien Dalaroo Metals engage d'importants travaux sur son actif aurifère de Bondoukou, ciblant plusieurs structures minéralisées majeures.

La junior minière australienne Dalaroo Metals a annoncé le lancement de sa toute première campagne de forage à circulation inverse sur le projet aurifère de Bondoukou, situé dans le nord-est de la Côte d’Ivoire. L’opération entamée le 3 septembre 2026 marque une étape décisive pour l’entreprise, qui cherche à évaluer le potentiel économique de ce permis prometteur au sein d’une région réputée pour sa fertilité géologique.

Ce programme d’exploration global prévoit une campagne étendue à 12 000 mètres, conçue pour tester trois prospects prioritaires baptisés Wilfred, Mag et Ali. Ces cibles géologiques stratégiques se développent le long d’un important couloir aurifère marqué par des anomalies géochimiques continues sur une distance d’environ 7 kilomètres, offrant des perspectives favorables pour de nouvelles découvertes.

Sur le plan technique, la première phase opérationnelle mobilise 24 forages pour un linéaire cumulé de 4 200 mètres. Les sondages sont programmés pour atteindre des profondeurs comprises entre 150 et 250 mètres sous la surface. Ces travaux initiaux visent spécifiquement à déterminer avec précision la géométrie, le pendage et l’orientation exacte des structures minéralisées identifiées lors des études préliminaires.

Le déploiement de ces équipements sur le terrain bénéficie d’une assise financière solide. Dalaroo Metals finance l’intégralité des opérations grâce à une levée de fonds de 2,5 millions de dollars australiens, bouclée au cours du mois d’août 2026 auprès d’investisseurs institutionnels et spécialisés dans le secteur des ressources naturelles.

Un marché ivoirien attractif pour l’exploration minière

Ces forages s’inscrivent dans une dynamique d’expansion notable pour l’industrie extractive locale. Selon les données publiées par le cabinet S&P Global Market Intelligence, la Côte d’Ivoire s’est imposée en 2025 comme la principale destination des investissements d’exploration minière en Afrique, en captant une enveloppe globale de 186 millions de dollars mobilisés par les opérateurs internationaux.