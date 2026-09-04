Premier League : Liverpool défie Ipswich Town à Portman Road en quête d’un premier succès

Toujours sans victoire cette saison en championnat, Liverpool se déplace sur la pelouse d'Ipswich Town. Les Reds entendent s'appuyer sur leur solidité historique à Portman Road pour lancer enfin leur exercice.

Ipswich Town accueille Liverpool dans son enceinte de Portman Road ce vendredi soir pour le compte de la troisième journée de Premier League. Cette affiche met aux prises deux clubs en quête de repères dans l’élite anglaise, alors que le calendrier s’accélère et que les exigences de régularité commencent à peser sur les effectifs.

L’équipe locale d’Ipswich Town, dirigée par son entraîneur Gary O’Neil, compte actuellement trois unités au classement après des débuts en dents de scie. Vainqueurs séduisants contre Sunderland sur le score de 2-1 pour leur entrée en lice, les joueurs d’Ipswich ont ensuite subi une lourde défaite sur le terrain d’Old Trafford face à Manchester United sur le score sans appel de 5-2.

Liverpool traverse une entame de championnat plus laborieuse que prévu et court toujours après sa première victoire. Sous la houlette de son manager Andoni Iraola, la formation du nord-ouest anglais reste sur deux résultats nuls consécutifs particulièrement disputés, s’étant neutralisée 2-2 face à Newcastle United avant de reproduire exactement la même issue (2-2) devant Nottingham Forest.

La tradition récente offre toutefois de solides garanties psychologiques aux visiteurs avant de fouler la pelouse adverse. Les Reds demeurent en effet invaincus lors de leurs six précédentes visites en Premier League sur la pelouse de Portman Road, affichant un bilan autoritaire composé de quatre victoires et de deux partages de points face au club local.

Un coup d’envoi programmé en nocturne

Le coup d’envoi officiel de l’affiche entre Ipswich et Liverpool est programmé ce vendredi à 21h00 sur la pelouse de Portman Road. Cette opposition nocturne ouvrira les débats du week-end anglais avec deux formations déterminées à corriger leurs faiblesses défensives respectives observées lors des deux premières journées de compétition.