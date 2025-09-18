L’Espagne enquête sur les violations des droits humains à Gaza pour coopérer avec la CPI

L’Espagne va ouvrir une enquête sur des violations des droits humains à Gaza afin de coopérer avec la Cour pénale internationale (CPI), a annoncé jeudi le procureur général de l’État, plus haut magistrat du parquet espagnol. Dans un communiqué, le parquet précise avoir publié un décret créant une équipe de travail chargée d’examiner les violations du droit international des droits humains à Gaza, de recueillir les preuves et de les mettre à la disposition de l’organe compétent, en vue de respecter les obligations de l’Espagne en matière de coopération internationale et de droits humains.