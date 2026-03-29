Les victimes de Jeffrey Epstein poursuivent le gouvernement américain après une révélation

Des personnes se présentant comme victimes du défunt Jeffrey Epstein ont déposé une plainte civile visant le gouvernement fédéral des États-Unis et la société Google, après que leurs identités ont été rendues publiques par erreur dans des documents diffusés par le ministère de la Justice.

En janvier, le ministère a mis en ligne plus de trois millions de fichiers liés à son enquête sur Epstein, comprenant notamment des éléments sur ses relations avec des personnalités influentes. Les autorités ont ensuite constaté que des noms censés rester confidentiels n’avaient pas été correctement expurgés et ont pris des mesures rapides.

La plainte soutient que le ministère a ainsi « divulgué l’identité d’environ 100 victimes du prédateur sexuel condamné », en publiant des données privées et en exposant ces personnes au public mondial.

Poursuites et allégations

Les plaignants affirment que, malgré la reconnaissance par l’État de l’erreur et le retrait des documents, les informations continuent de circuler sur Internet. Ils reprochent notamment à des plateformes en ligne, à l’instar de Google, d’avoir continué à republier ces éléments en dépit des demandes de suppression formulées par les victimes.

La plainte accuse en outre Google de maintenir dans ses résultats de recherche et dans du contenu généré par l’intelligence artificielle des informations personnelles concernant les victimes.

Des médias rapportent que des journalistes ayant examiné les fichiers ont repéré des dizaines d’images à caractère explicite montrant des visages identifiables.

Sur le plan factuel, Epstein avait été condamné en 2008 pour sollicitation de relations sexuelles avec des mineures. Il est décédé en 2019 dans une cellule d’un établissement pénitentiaire de New York alors qu’il était en détention en attente d’un procès sur des accusations supplémentaires de trafic sexuel.

Le document judiciaire mentionne que les survivantes subissent un nouveau traumatisme : elles reçoivent des appels et des courriels d’inconnus, font l’objet de menaces, voient leur sécurité mise en cause et se voient parfois accusées d’avoir conspiré avec Epstein, alors qu’elles se tiennent identifiées comme ses victimes.

Sur le plan légal, les plaignants estiment que le gouvernement américain a enfreint la loi fédérale de 1974 sur la protection de la vie privée. Google est, selon la plainte, poursuivi pour violations du droit californien relatives à l’atteinte à la vie privée, à la causation négligente de détresse émotionnelle et à des pratiques commerciales illégales.