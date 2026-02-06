Les États-Unis menacent de sanctions la deuxième armée la plus puissante d’Afrique

Robert Palladino, responsable du Bureau des affaires du Proche-Orient au département d’État américain, a fait part de l’inquiétude de Washington à propos de rapports signalant que l’Algérie se procure de nouveaux matériels militaires auprès de la Russie, lors d’une audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat, selon le site Militarnyi.

L’Algérie, qui figure parmi les principaux pays africains en termes de dépenses militaires aux côtés de l’Égypte, a confirmé en 2025 avoir accepté l’acquisition du chasseur furtif Sukhoi Su-57E de cinquième génération en vue de remplacer des appareils plus anciens de son aviation.

La transaction, annoncée officiellement en février 2025, ferait de l’Algérie le tout premier client étranger de cet aéronef.

Réactions américaines et éléments de contexte

Palladino a indiqué que les États-Unis pourraient réagir en s’appuyant sur la loi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), dispositif destiné à dissuader d’importantes acquisitions d’armements en provenance de la Russie.

Il a précisé que Washington collabore étroitement avec Alger sur les sujets où les positions convergent, tout en soulignant l’existence de divergences profondes sur d’autres dossiers, et a cité ce contrat d’armement comme l’un des points jugés problématiques par les États-Unis.

Il a ajouté que les autorités américaines utilisent les instruments diplomatiques à leur disposition « pour protéger nos intérêts et mettre fin à ce que nous considérons comme inacceptable ».

Depuis plusieurs années, l’Algérie a renforcé ses crédits de défense, une dynamique attribuée à l’instabilité au Sahel, en Libye et en Méditerranée ainsi qu’à sa volonté d’accroître son influence régionale, notamment face à la perception d’un rapprochement entre les États-Unis et le Maroc.

Les forces armées algériennes disposent d’une aviation parmi les plus équipées du continent, avec notamment des chasseurs multirôles Su-30MKA, des MiG-29 et des systèmes de défense antiaérienne russes avancés tels que le S-300.