Bundesliga : Leverkusen chute à Elversberg, Leipzig et Dortmund lancent leur saison

Le promu Elversberg a battu 3-2 le Bayer Leverkusen pour sa première dans l’élite allemande. Leipzig a dominé Mönchengladbach 3-0 et Dortmund s’est imposé 2-0 face à Hambourg.

Le Bayer Leverkusen a chuté 3-2 samedi sur la pelouse d’Elversberg lors de la première journée de Bundesliga, pendant que le RB Leipzig et le Borussia Dortmund lançaient leur saison par des victoires.

Le promu sarrois a signé une entrée historique dans l’élite en battant Leverkusen pour son tout premier match de Bundesliga, alors que le club abordait la saison dans un statut d’outsider.

Leipzig a de son côté dominé le Borussia Mönchengladbach 3-0 grâce à des buts de Ridle Baku, Antonio Nusa et Rocco Reitz, pour un départ sans accroc.

L’Union Berlin et l’Eintracht Francfort se sont neutralisés 3-3 malgré le triplé de Younes Ebnoutalib, tandis que Cologne a renversé Hoffenheim 3-2 avec un doublé tardif de Thijs Dallinga. Mayence et Paderborn ont, eux, partagé les points sur un nul 0-0.

Dortmund a conclu la journée en battant Hambourg 2-0 grâce à Serhou Guirassy et Giannis Konstantelias, avant de terminer la rencontre à dix après l’expulsion de Samuele Inácio.