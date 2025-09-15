Lecornu annonce la fin des avantages à vie pour les ex-ministres dès le 1er janvier 2026

Les « avantages à vie » des anciens membres du gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026, a annoncé lundi le Premier ministre Sébastien Lecornu, concrétisant une promesse formulée ce week‑end dans un entretien à la presse quotidienne régionale. Sur X, le locataire de Matignon a estimé qu’il n’était « pas concevable » que d’anciens ministres bénéficient à vie d’avantages liés à un statut temporaire. Il a précisé que la protection policière accordée aux anciens Premiers ministres et ministres de l’Intérieur pourrait être reconduite en fonction des risques, tandis que les autres privilèges — moyens matériels, chauffeur, véhicule — ne seront désormais accordés que pour une durée limitée.