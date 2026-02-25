Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix : duel lors des soirées électorales des 15 et 22 mars

Anne-Sophie Lapix et Léa Salamé se retrouveront indirectement face au public à l’occasion des soirées électorales des municipales prévues les 15 et 22 mars : M6 a choisi Anne‑Sophie Lapix pour animer ses éditions spéciales tandis que Léa Salamé prendra en charge la couverture de France 2 aux côtés de Laurent Delahousse.

Ancienne présentatrice du 20 Heures de France 2, Anne‑Sophie Lapix avait quitté le journal l’été dernier après huit années à la tête de la tranche. Elle a depuis rejoint M6 et RTL, où elle conduit notamment le 20h20 du dimanche soir sur M6 et la tranche 18‑20 heures sur RTL en semaine. Les soirées électorales des 15 et 22 mars constituent, selon les chaînes impliquées, une première confrontation médiatique indirecte entre les deux journalistes depuis ce changement de poste.

M6 a confirmé par communiqué la nomination d’Anne‑Sophie Lapix à l’animation de ses soirées électorales pour le premier et le second tour des municipales. La chaîne indique que Ashley Chevalier prendra la suite pour commenter les premiers résultats immédiatement après le journal de 19h40. Le dispositif annoncé met l’accent sur l’analyse des suffrages et des tendances électorales, avec un réseau de reporters et de correspondants déployés dans plusieurs villes et une présence renforcée sur les réseaux sociaux de la chaîne.

Organisation des soirées électorales : équipes et temps forts

Pour l’accompagner, M6 mobilisera des spécialistes et journalistes de sa rédaction : Pauline Buisson, cheffe du pôle politique et économique de M6, et Jean‑Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive, figureront parmi les intervenants. La journaliste Romane Binckly participera également aux débats. Dans son communiqué, la chaîne annonce la présence « d’invités de premier plan » pour éclairer les enjeux politiques et sociétaux du scrutin.

Sur France 2, Léa Salamé, aux commandes du 20 Heures depuis l’été 2025, présentera une édition spéciale le 15 mars en binôme avec Laurent Delahousse. L’édition débutera à 18h45 mais sera interrompue à 20h20 pour laisser place à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Milan et Cortina d’Ampezzo, selon la programmation annoncée.

Outre M6 et France 2, plusieurs autres chaînes proposeront des éditions spéciales pour couvrir le premier et le second tour des municipales les 15 et 22 mars. TF1 a désigné Anne‑Claire Coudray et Gilles Bouleau pour diriger ses émissions. CNews s’appuiera sur Laurence Ferrari, BFMTV sur Apolline de Malherbe et Julien Arnaud. LCI mobilisera Amélie Carrouër et Jean‑Baptiste Boursier, tandis que franceinfo confiera la soirée à Myriam Encaoua.