Le sport mauricien affiche de grandes ambitions

L’Île Maurice s’apprête à entrer en lice pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, avec un rendez‑vous capital programmé ce vendredi. Après plusieurs campagnes qui ont servi de leçon, l’ambiance au sein du groupe est résolument optimiste : les responsables et les joueurs voient dans ces rencontres une opportunité de redorer le blason mauricien sur la scène continentale.

Le bilan des Club M lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026 — une victoire, trois nuls et six défaites — témoigne d’une formation capable de rendre la tâche difficile aux favoris. Face au Cameroun et au Cap‑Vert, les Mauriciens ont tenu jusqu’aux instants finaux avant de céder, révélant une fragilité physique récurrente qui pèse sur les résultats.

Le sélectionneur Guillaume Moullec pointe justement ce déficit d’endurance : selon lui, l’équipe parvient à soutenir le rythme durant une bonne partie de la rencontre, mais fléchit souvent dans le dernier quart d’heure. Il rappelle également que plusieurs joueurs conjuguent football et activité professionnelle, et n’évoluent pas systématiquement dans des championnats à haute intensité, même s’ils donnent toujours le meilleur d’eux‑mêmes.

Progrès techniques et force du collectif

Pour le capitaine Adel Langue, les progrès sont visibles sur le terrain : meilleure conservation du ballon et assise défensive plus solide constituent des acquis notables. À ses yeux, la prochaine étape consiste à transformer ces avancées en performances concrètes et en qualifications, la dynamique du jeu devant maintenant se traduire par des résultats.

Le défenseur Lindsay Rose partage ce constat et constate un changement dans l’appréciation portée à l’équipe nationale : « Les adversaires nous considèrent désormais comme un rival capable de gêner », explique‑t‑il en substance. Il met en avant l’unité du groupe comme facteur décisif : l’expérience accumulée par certains, la capacité à encadrer les plus jeunes et une solidarité forte, sur et en dehors du terrain, permettent d’assurer une continuité de niveau même en cas d’absence d’un élément.