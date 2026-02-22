Le Prince William confronté à l’annonce du cancer de Kate Middleton

Dans son nouvel ouvrage à paraître en mars 2026, William et Catherine, la nouvelle ère de la monarchie : les coulisses, le journaliste spécialisé dans la famille royale Russell Myers évoque la manière dont le prince William a été informé du diagnostic de Kate Middleton.

La princesse de Galles avait annoncé en janvier 2025 être en rémission d’un cancer, indiquant la fin d’une année éprouvante. Selon Myers, l’annonce a suscité une forte émotion et a été difficile à vivre pour le prince William, la communication de la princesse ayant été perçue comme empreinte de dignité et d’empathie.

D’après l’auteur, révéler la maladie à leurs enfants — George, Charlotte et Louis — a constitué un moment particulièrement délicat. Myers rapporte, après avoir interrogé des proches du couple, que William et Kate se sont préparés à expliquer aux plus jeunes que leur mère devrait retourner à l’hôpital mais qu’elle irait bien, et que cette préparation a ému de nombreuses personnes. Les amis du prince de Galles ont également été touchés par la fierté qu’il manifeste envers la future reine consort.

Myers précise que, pendant les séjours hospitaliers, Kate Middleton a multiplié les échanges téléphoniques et les appels vidéo avec ses enfants afin de préserver autant que possible leur routine. Dans son livre, il raconte qu’elle a pu suivre leur scolarité à distance et vérifier ce que William leur préparait à manger, tout en veillant à ne pas trop marquer ses absences.