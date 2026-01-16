Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno reçoit le Prix africain pour la paix 2026

Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s’est vu décerner le Prix africain pour la paix 2026, une distinction qui souligne son rôle dans les efforts de stabilisation et de résolution des conflits sur le continent.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La remise de ce prix intervient dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants, notamment au Sahel et en Afrique centrale, où la paix demeure une préoccupation majeure.

Le comité d’attribution du prix a salué M. Déby Itno pour son engagement à promouvoir le dialogue politique, renforcer la cohésion nationale et soutenir des initiatives de paix à l’échelle régionale.

Cette distinction reconnait également son action en tant que président du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, une fonction qui l’a amené à participer à des médiations et à des concertations diplomatiques dans plusieurs pays confrontés à des crises.

Dans son allocution, le chef de l’État tchadien a remercié les organisateurs pour cette reconnaissance et a réaffirmé sa détermination à continuer à œuvrer pour la paix, la sécurité et le développement sur le continent africain.

Il a mis en avant la nécessité de renforcer la solidarité entre les nations africaines et de privilégier les solutions africaines aux problèmes auxquels la région est confrontée.

La cérémonie a réuni des personnalités politiques, des représentants d’organisations internationales et des acteurs de la société civile, témoignant de l’importance accordée à cette distinction dans le paysage diplomatique africain.

Le Prix africain pour la paix vise à mettre en lumière les efforts individuels ou collectifs contribuant à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans les États membres de l’Union africaine.

L’honneur attribué à Mahamat Idriss Déby Itno met en exergue le rôle que peut jouer un leadership politique engagé dans la construction et le maintien de la paix, alors que le continent continue de faire face à des défis sécuritaires majeurs.