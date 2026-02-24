Tchad : fermeture stricte et immédiate de la frontière avec le Soudan après des incursions répétées

Le gouvernement du Tchad s’est réuni en urgence lundi 23 février pour traiter une situation sécuritaire jugée préoccupante. À l’issue de cette réunion exceptionnelle, les autorités ont annoncé la fermeture immédiate de la frontière avec le Soudan, une mesure qualifiée de stricte par le porte-parole du gouvernement chargé de la communication.

Cette décision fait suite à des pénétrations à répétition sur le territoire tchadien, selon les responsables. Les incidents ont été signalés après des affrontements survenus depuis le samedi 21 février dans la localité soudanaise de Tina, située au voisinage direct de la frontière.

Les combats ont opposé les Forces de soutien rapide (FSR) aux Forces conjointes, ces dernières étant présentées comme alliées de l’armée régulière soudanaise. C’est dans ce contexte de flux transfrontaliers et d’actes qualifiés d’incursions que le cabinet a justifié la fermeture des passages frontaliers.

Mesures annoncées et précisions manquantes

Selon la communication officielle, la fermeture entre en vigueur immédiatement et vise à empêcher de nouvelles violations du territoire national. Les autorités n’ont toutefois pas détaillé dans l’immédiat la durée prévue pour cette mesure ni les modalités concrètes de son application.

Les responsables ont insisté sur la nécessité de protéger la souveraineté et la sécurité des zones frontalières, en attendant que la situation dans la région de Tina et les mouvements des groupes armés deviennent plus clairs. Aucune information supplémentaire n’a été fournie sur des contacts bilatéraux avec Khartoum ou sur d’éventives opérations de sécurisation des localités frontalières.