Le plus grand coureur de fond de l’histoire perd le dernier de ses 5 records mondiaux
Kenenisa Bekele, l’une des légendes de la course de fond, a vu tomber hier soir le dernier record du monde qui lui restait encore inscrit au palmarès : son record du 2 000 m en salle, établi en 2007 à Birmingham, a été battu par l’Américain Hobbs Kessler lors du New Balance Indoor Grand Prix.
Peu de coureurs peuvent prétendre au titre de « plus grand » dans l’histoire du fond et du demi-fond, mais Kenenisa Bekele figure incontestablement parmi eux. Ses trois titres olympiques obtenus entre Athènes 2004 et Pékin 2008 sur 5 000 et 10 000 m constituent le socle d’une carrière exceptionnelle. Il a également remporté cinq médailles d’or aux Championnats du monde sur piste et brillé dans les compétitions de cross-country, où il a accumulé onze titres mondiaux.
Après une transition réussie vers la route, Bekele s’est aussi illustré au marathon, avec des victoires notables à Berlin en 2016 et 2019 — cette dernière performance chronométrée en 2:01:41 le situe toujours parmi les meilleurs temps de l’histoire. Sur piste et en salle, il a détenu plusieurs records du monde, dont ceux du 5 000 m, du 10 000 m et d’épreuves en salle, records qui ont été progressivement améliorés par d’autres athlètes au fil des années.
Le 2 000 m en salle, dernier record absolu balayé
Le record du 2 000 m en salle détenu par Bekele depuis Birmingham en février 2007 (4:49.99) a finalement été battu lors du New Balance Indoor Grand Prix, première épreuve du circuit World Athletics Indoor Tour Gold de la saison. L’Américain Hobbs Kessler, récent médaillé de bronze du 1 500 m aux Championnats du monde en salle de Nanjing 2025, a signé un temps de 4:48.79, effaçant ainsi la marque vieille de 19 ans.
La disparition de ce record suit une série de performances qui ont déjà retiré à Bekele plusieurs de ses plus grandes références : son 5 000 m de Hengelo (12:37.35, mai 2004) a été amélioré par Joshua Cheptegei (12:35.36, Monaco, août 2020), tout comme son 10 000 m de Bruxelles (26:17.53, août 2005) repris par Cheptegei à Valence (26:11.00). En salle, ses marques ont aussi été battues : le 5 000 m en salle (12:49.60, Birmingham, février 2004) a cédé face à l’Américain Grant Fisher (12:44.09), et son record du 2 miles en salle (8:04.35, Birmingham) avait été détrôné par Mo Farah (8:03.40, février 2015).
Malgré la disparition de ces performances historiques, Bekele conserve toutefois une marque notable dans la catégorie Masters : il détient toujours le record du marathon pour les athlètes de 40 ans et plus, établi en décembre 2023 à Londres en 2:04:15. À 43 ans, l’Éthiopien continue de courir et n’a pas annoncé de date de retraite, prolongeant ainsi une carrière déjà chargée d’exploits sur piste, en cross et sur route.
