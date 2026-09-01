Venezuela: l’aéroport de Caracas reprend ses opérations plus de deux mois après le séisme

Fermé depuis le double séisme du 24 juin, qui a fait plus de 6 500 morts au Venezuela, l'aéroport international Simón Bolívar desservant Caracas a rouvert mardi aux vols commerciaux, dans des installations encore temporaires.

L’aéroport international Simón Bolívar, qui dessert Caracas et constitue le principal hub aérien du Venezuela, a repris ses opérations mardi 1er septembre, plus de deux mois après sa fermeture consécutive au double séisme du 24 juin. Un vol de la compagnie vénézuélienne Conviasa à destination de Mexico a décollé vers 10H00, heure locale (14H00 GMT), selon un communiqué de l’aéroport. Un appareil de la compagnie américaine Global Crossing a par ailleurs atterri peu après, vers 10H30 (14H30 GMT), a indiqué à l’AFP un responsable de la plateforme.

L’aéroport, situé à Maiquetía sur la côte, avait été sévèrement endommagé par les secousses de magnitude 7,5 puis 7,2 qui ont frappé le nord du Venezuela les 24 et 25 juin, selon les données sismiques. Cette catastrophe, la plus meurtrière qu’ait connue le pays depuis plus d’un siècle, a fait plus de 6 500 morts et des centaines de disparus, selon le dernier bilan officiel communiqué fin août par les autorités vénézuéliennes.

Les vols commerciaux avaient été suspendus dès les premières heures suivant le séisme, en raison de fissures dans les infrastructures aéroportuaires et de l’endommagement partiel de l’aérogare principale. Les autorités avaient d’abord rouvert l’aéroport au fret humanitaire début juillet, avant d’y organiser un premier redémarrage des vols cargo le 5 août, dans l’attente de la remise en état des installations destinées aux passagers.

La reprise des vols de passagers ce 1er septembre s’appuie sur des modules temporaires installés en remplacement de l’aérogare endommagée, le temps que les travaux de réhabilitation se poursuivent. Plusieurs compagnies internationales, dont Copa Airlines, LATAM, Air Europa et Iberia, ont annoncé leur intention de rétablir progressivement leurs liaisons avec Caracas au cours du mois de septembre.

Une reconstruction encore inachevée

Sept semaines après la catastrophe, des centaines de personnes étaient toujours portées disparues et des milliers d’habitants demeuraient sans abri dans les zones les plus touchées du nord du pays, selon des bilans communiqués à la mi-août. La réouverture, même partielle, de l’aéroport Simón Bolívar est présentée par les autorités vénézuéliennes comme une étape clé pour faciliter l’acheminement de l’aide internationale et permettre la reprise des échanges commerciaux et des déplacements de la diaspora.

L’aéroport reste toutefois loin d’un fonctionnement normal : seule une partie des liaisons internationales a repris à ce stade, et les autorités n’ont pas communiqué de calendrier précis pour la reconstruction définitive de l’aérogare principale.