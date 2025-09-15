Le ministre danois de la Défense au Groenland pour des manœuvres sans les États-Unis

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, est au Groenland avec ses homologues islandais et norvégien pour participer à un exercice d’envergure impliquant des pays de l’Otan, a annoncé lundi 15 septembre son ministère, alors que les États-Unis, qui convoitent ce territoire danois, sont absents. «La situation actuelle en termes de politique de sécurité nécessite de renforcer considérablement la présence des forces armées en Arctique et dans l’Atlantique Nord», a déclaré Troels Lund Poulsen. Outre les Danois, des troupes françaises, allemandes, suédoises et norvégiennes — plus de 550 soldats au total — prennent part à «Arctic Light 2025», dont l’objectif est de renforcer la capacité opérationnelle des forces armées sur l’immense île arctique, rapporte l’AFP.

