Le Mali précise sa position dans les négociations sur une monnaie sahélienne à trois États

Des rumeurs sur l’abandon du franc CFA et la mise en place d’une monnaie sahélienne ont ressurgi après les déclarations du général Abdourahamane Tiani en 2023, mais les autorités maliennes appellent à ne retenir que les informations diffusées par les canaux institutionnels officiels.

Les spéculations sur une monnaie commune au sein de l’alliance sahélienne se sont intensifiées suite aux propos du chef militaire nigérien, le général Abdourahamane Tiani, qui a indiqué en 2023 que « trois pays » étudiaient la possibilité d’une alliance monétaire. Depuis cette prise de position, aucun calendrier, ni cadre politique officiel n’a été rendu public.

Pour clarifier la position des pouvoirs publics, le ministère des Finances du Mali a publié un appel aux journalistes et aux citoyens, demandant de « se fier exclusivement aux canaux institutionnels officiels » pour toute confirmation relative aux décisions de l’AES.

Enjeux économiques et diplomatiques et situation actuelle

Selon les autorités citées, toute décision d’abandonner le franc CFA représenterait un changement majeur, aux implications économiques et diplomatiques considérables. Un tel changement soulève des questions touchant aux mécanismes de coopération monétaire, aux relations avec les partenaires internationaux et à l’organisation des cadres financiers régionaux.

Les annonces publiques récentes n’apportent toutefois pas d’éléments concrets permettant d’établir un calendrier ou un périmètre d’action. L’absence de document officiel ou de feuille de route rend pour l’instant impossible toute évaluation précise des étapes éventuelles d’une transition monétaire, tant du point de vue institutionnel que technique.

Le rappel lancé par le ministère malien vise à limiter la diffusion d’informations non vérifiées dans un contexte où les déclarations politiques et militaires peuvent alimenter des spéculations rapides. En appelant à la prudence, l’administration souhaite que les évolutions éventuelles liées à l’AES soient annoncées par les organes habilités à communiquer sur des décisions de cette nature.

La formulation du ministère laisse entendre que la coopération monétaire demeure un sujet d’intérêt au sein de l’alliance sahélienne, sans toutefois traduire ce constat en décisions formelles. À ce stade, aucune échéance ni modalité opérationnelle n’a été communiquée publiquement par les autorités concernées.

Aucune mesure concrète en vue d’une monnaie commune n’est encore à l’étude.