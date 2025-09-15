Le Jour des écrivains au musée d’Orsay — performance littéraire inédite

Ce jeudi 18 septembre, une trentaine d’écrivains — parmi lesquels Christine Angot, Enki Bilal, Anne et Claire Berest, Philippe Claudel, David Foenkinos, Dan Franck, Marie-Hélène Lafon et Alice Zeniter — liront à haute voix et en public des extraits de leurs œuvres devant les tableaux du musée d’Orsay, pour ce que le musée parisien présente comme un « dialogue inédit entre littérature et peinture ». Baptisé « Le Jour des écrivains », l’événement est organisé un an après le succès du « Jour des peintres », qui avait rassemblé 80 artistes dans ce musée spécialisé dans les arts du XIXe siècle, à l’initiative de son président Sylvain Amic, décédé brutalement le 31 août. « L’ambition est de célébrer le dialogue entre littérature et peinture, qui était très intense » au XIXe siècle, résume le romancier Christophe Ono-dit-Biot, commissaire de l’événement, selon l’AFP.