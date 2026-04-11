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Le football polonais en deuil: Jacek Magiera s’éteint brutalement

Entraîneur adjoint de la sélection, Jacek Magiera est décédé à 49 ans après un malaise. Une disparition soudaine qui suscite une vive émotion en Pologne et dans le monde du football.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Jacek Magiera
Jacek Magiera@getty images
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Le football polonais est en deuil. Jacek Magiera, entraîneur adjoint de la sélection nationale, est décédé vendredi à l’âge de 49 ans, suscitant une vive émotion en Pologne et au-delà. Ancien sélectionneur des moins de 20 ans, Magiera occupait depuis juillet 2025 un rôle clé au sein de l’équipe première. Son décès brutal serait survenu au cours de la matinée, après un malaise lors d’un jogging.

La nouvelle a profondément touché le monde du football, notamment Matty Cash, défenseur d’Aston Villa, qui lui a rendu un hommage poignant sur les réseaux sociaux : « Jacek, tu étais un gars formidable, toujours souriant. Tu vas terriblement nous manquer. Repose en paix, légende. » Figure respectée du football polonais, Jacek Magiera laisse derrière lui le souvenir d’un technicien engagé et apprécié, dont la disparition soudaine bouleverse l’ensemble de la communauté sportive.

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