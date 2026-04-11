Le fils de Joe Biden défie les deux fils de Donald Trump dans un combat MMA

Aux États-Unis, une proposition inattendue vient alimenter les tensions entre deux familles politiques majeures. Hunter Biden a lancé un défi aux fils de Donald Trump, suggérant un combat de MMA contre Donald Trump Jr. et Eric Trump.

Cette déclaration a été faite dans le cadre d’un projet de tournée médiatique avec le vidéaste américain Andrew Callaghan. Au cours d’un échange filmé, Hunter Biden a affirmé être « complètement motivé » à l’idée d’un tel affrontement, si celui-ci venait à être organisé.

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’indique que ce combat pourrait effectivement se tenir. Les deux fils de Donald Trump n’ont pas publiquement réagi à cette proposition.

Cette initiative intervient dans un contexte de rivalité persistante entre les familles Biden et Trump, régulièrement marquée par des prises de position et des échanges critiques sur la scène politique et médiatique américaine.

L’annonce a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux, entre scepticisme et curiosité, certains observateurs y voyant davantage une déclaration symbolique qu’un projet concret.