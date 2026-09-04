Le cinéaste Tony Gatlif, figure majeure du cinéma gitan, s’est éteint à l’âge de 77 ans

Le réalisateur français Tony Gatlif, primé au Festival de Cannes pour son œuvre engagée, est décédé dans le sud de la France. Le créateur travaillait activement sur un projet de film historique.

Le cinéaste français Tony Gatlif, né Michel Dahmani à Alger, est décédé à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 77 ans, le mercredi 2 septembre 2026. La disparition de cette voix singulière du septième art a été confirmée par sa famille à l’AFP le 4 septembre 2026.

Le metteur en scène a succombé à un problème de santé alors qu’il poursuivait activement son travail d’écriture et de production. Il était engagé jusqu’à ses derniers instants dans le développement d’un nouveau projet de film historique, poursuivant sa démarche artistique passionnée.

Véritable chantre du peuple rom et de la culture gitane au cinéma, Tony Gatlif s’était imposé grâce à une œuvre humaniste et musicale riche de plus d’une vingtaine de longs métrages. Sa filmographie prolifique compte des créations majeures telles que « Les Princes » en 1983, la fresque musicale « Latcho Drom » en 1993 ou encore le film culte « Gadjo Dilo » sorti en 1997.

Le cinéaste avait obtenu la reconnaissance de ses pairs lors du Festival de Cannes en 2004, où il avait remporté le prestigieux Prix de la mise en scène pour « Exils ». Ce long métrage retraçait un voyage initiatique à rebours vers ses racines en Algérie, porté par une bande-son fiévreuse et viscérale.

Un dernier hommage aux accents de liberté

À l’annonce de son décès, sa famille a tenu à rendre un vibrant hommage à sa grande générosité, à sa poésie brute ainsi qu’à son amour viscéral de la musique. Les siens ont accompagné son départ d’un ultime « Latcho Drom », formule traditionnelle signifiant « Bonne route » en langue romani.