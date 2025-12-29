Le bras armé du Hamas confirme la mort d’Abou Obeida, tué par Israël en août à Gaza
La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé, lundi 29 décembre sur sa chaîne Telegram, la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, annoncée auparavant par Israël. Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam rendent hommage au « grand commandant martyr Abou Obeida ». Israël avait déclaré qu’il avait été tué le 30 août à Gaza lors d’une frappe de l’armée israélienne, information alors non confirmée par le Hamas.
1 min de lecture
