LDC: le Barça crie au vol après la défaite face à l’Atlético

Battu par l’Atlético de Madrid (0-2), le FC Barcelone digère mal certaines décisions arbitrales. Au cœur de la controverse, une main litigieuse dans la surface qui aurait pu changer le cours de la rencontre.

La soirée a viré à la frustration pour le FC Barcelone. Dominés par l’Atlético de Madrid, les Catalans ont quitté leur stade avec le sentiment d’avoir été lésés, pointant notamment une situation litigieuse en seconde période. Au centre des débats, une main de Pubill dans la surface madrilène, non sanctionnée par l’arbitre. Une décision qui a immédiatement suscité l’incompréhension côté blaugrana, certains estimant qu’un penalty aurait dû être accordé dans un moment clé de la rencontre. Face à cette situation, le club catalan n’exclut pas de saisir l’UEFA, convaincu que cet épisode a pesé lourd dans l’issue du match.

Après la rencontre, Marcus Rashford n’a pas caché son agacement, livrant une analyse sans détour : « c’est clair. C’est un pénalty, c’est un pénalty. Ça s’est déjà produit et on a toujours sifflé un pénalty. Ce n’est pas une question de bon sens. Le bon sens veut que ce soit un pénalty. C’est la réaction de tout le monde. C’est même la réaction de ses propres joueurs. Je ne comprends pas. Ça m’est déjà arrivé et on a toujours sifflé un pénalty. Si ça nous arrive, on a le droit de se plaindre. S’il voulait que son coéquipier tire, il aurait dû lui passer le ballon de la main. Il le passe du pied et Pubill le touche de la main. Pour moi, c’est un penalty. » Au-delà de la défaite, cette polémique pourrait laisser des traces, alors que le Barça estime avoir été privé d’une opportunité majeure de relancer la partie.