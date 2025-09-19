L’armée israélienne : près de 480 000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza

PAR PAYS
L’armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer la ville de Gaza en prévision de bombardements et d’intensification des combats contre le Hamas, a indiqué vendredi 19 septembre qu’environ 480 000 Palestiniens avaient fui vers le sud depuis la fin août. « L’estimation est d’environ 480 000 », a déclaré un porte-parole militaire à l’AFP en réponse à une question sur le nombre de personnes ayant quitté la cité depuis la fin août, date à laquelle l’ONU estimait la population de Gaza à environ un million d’habitants. Cette estimation des départs, répétée depuis plusieurs jours par l’armée, est contestée par le mouvement islamiste Hamas et par la Défense civile de la bande de Gaza, qui l’ont qualifiée d’exagérée.

