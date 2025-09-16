PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

L’armée israélienne demande l’évacuation du port de Hodeida avant une frappe

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Syrie, États-Unis et Jordanie annoncent un plan visant à pacifier la province druze de Soueida

Yémen : médias houthistes rapportent des frappes israéliennes sur le port d’Hodeida

États-Unis: Trump affirme «Nous avons un accord» pour TikTok

La Kényane Faith Kipyegon décroche son 4e titre mondial sur 1500 m

Colombie : un tribunal condamne les ex-chefs des FARC pour des milliers d’enlèvements

Un responsable militaire israélien annonce le lancement de l’offensive principale sur Gaza

Nord Stream : un juge italien ordonne l’extradition d’un Ukrainien vers l’Allemagne

Berlin condamne l’offensive israélienne en cours à Gaza

RTVE : l’Espagne boycottera l’Eurovision si Israël participe

Trump réclame 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation

VOIR TOUS LES FLASHS

L’armée israélienne a appelé mardi 16 septembre à évacuer le port de Hodeida, au Yémen, annonçant une frappe imminente sur la zone contrôlée par les rebelles houthis. Le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, a écrit en arabe sur X : « Dans les prochaines heures, une frappe sera menée (…) en réponse aux activités militaires du régime terroriste houthi. Pour votre sécurité, nous exhortons toutes les personnes présentes dans le port de Hodeida (ouest) et les navires qui y sont ancrés à évacuer immédiatement la zone. »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!