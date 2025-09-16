L’armée israélienne demande l’évacuation du port de Hodeida avant une frappe

L’armée israélienne a appelé mardi 16 septembre à évacuer le port de Hodeida, au Yémen, annonçant une frappe imminente sur la zone contrôlée par les rebelles houthis. Le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, a écrit en arabe sur X : « Dans les prochaines heures, une frappe sera menée (…) en réponse aux activités militaires du régime terroriste houthi. Pour votre sécurité, nous exhortons toutes les personnes présentes dans le port de Hodeida (ouest) et les navires qui y sont ancrés à évacuer immédiatement la zone. »