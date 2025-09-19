L’armée israélienne annonce une «force sans précédent» à Gaza et appelle à évacuer

PAR PAYS
L’armée israélienne a annoncé vendredi 19 septembre qu’elle utiliserait « une force sans précédent » à Gaza-ville, dans le nord de la bande de Gaza, où elle mène une offensive majeure, et a appelé la population à évacuer. Sur X, le porte-parole arabophone, le colonel Avichay Adraee, a déclaré : « Les forces israéliennes vont continuer leurs opérations avec une force sans précédent contre le Hamas et d’autres organisations terroristes », en invitant les habitants à rejoindre « les centaines de milliers de résidents qui ont évacué vers la zone humanitaire dans le sud » de la bande de Gaza, désormais fortement touchée par le conflit.

