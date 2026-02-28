Lara Fabian : sa première apparition à la télévision due à Jean‑Luc Lahaye

Le 28 février 2026, TF1 diffuse la quinzième saison de The Voice, la plus belle voix, une édition anniversaire marquée par un nouveau quatuor de coachs — Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et Tayc — et par des mécaniques et surprises annoncées pour réinventer le programme. Pour Lara Fabian, cette présence sur le plateau de TF1 intervient 38 ans après sa toute première apparition télé en France, le 13 mai 1988, dans l’émission Lahaye d’honneur.

La saison 15 promet un mélange d’audace créative et de moments intergénérationnels : elle réunit des figures historiques du programme et des artistes venus renforcer la diversité des approches vocales. TF1 présente cette édition comme une célébration de l’histoire du concours tout en y ajoutant des nouveautés de format et des invités artistiques.

Née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, en Belgique, Lara Fabian est issue d’un père belge d’origine flamande et d’une mère sicilienne. Après cinq premières années passées à Catane, elle revient en Belgique et s’oriente rapidement vers le chant : inscrite au Conservatoire royal de Bruxelles en 1978, elle y suit une formation de chant lyrique pendant une décennie et se produit adolescente dans des piano-bars, accompagnée par son père.

De l’Eurovision aux plateaux : premières étapes d’une trajectoire internationale

En 1988, Lara Fabian est sélectionnée pour représenter le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson à Dublin avec le titre Croire. Elle termine quatrième sur vingt-et-un participants, performance qui attire l’attention des professionnels et contribue à sa visibilité européenne.

Avant que ses premiers grands succès commerciaux n’arrivent dans les années 1990, elle effectue sa première apparition télévisée en France le 13 mai 1988 dans Lahaye d’honneur, émission de divertissement diffusée sur TF1 entre 1987 et 1988. Ce show mêlait variétés et actions caritatives et était animé par Jean‑Luc Lahaye, artiste populaire des années 1980 connu pour des titres comme Femme que j’aime et Papa chanteur.

La visibilité acquise sur ce plateau parisien est brève mais effective : elle inscrit la jeune interprète dans le paysage audiovisuel français au moment où sa carrière commence à s’accélérer.

En 1990, une rencontre déterminante avec le musicien Rick Allison conduit Lara Fabian au Québec, où son premier album québécois rencontre un succès important. Les disques et titres qui suivent, dont des morceaux connus du public francophone comme Je t’aime, la propulsent sur les scènes francophones et internationales. Elle multiplie les enregistrements et les prestations en plusieurs langues — français, anglais, italien, espagnol — et enchaîne tournées et classements.

Parallèlement à sa carrière de chanteuse, Lara Fabian investit la transmission artistique : elle est coach dans la version québécoise de La Voix en 2018 et 2019, rejoint la version française de The Voice, prend la direction de Star Académie au Québec en 2021 et 2022 et en devient marraine en 2025. En 2024, elle remporte The Voice Kids avec son talent Tim.

Trente‑huit ans après sa première apparition dans Lahaye d’honneur, Lara Fabian revient sur TF1 comme coach de la saison 15 de The Voice, diffusée le 28 février 2026.