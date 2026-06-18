Laly Meignan passe de la sophrologie à un album musical

Laly Meignan, connue pour son rôle de Laly Polleï dans la série culte Hélène et les garçons, a publié son premier album, Le Pull, disponible depuis le 8 mai 2026, après s’être tournée vers la sophrologie et un long travail de composition mené sur plusieurs années. Le projet, initialement pensé comme un EP, s’est transformé en album complet au fil des rencontres et des collaborations artistiques.

Figure populaire des années sitcom, Laly Meignan a marqué une génération par sa participation à la série. Après une carrière d’actrice, elle a choisi de se former et d’exercer comme sophrologue, discipline centrée sur des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive visant le bien-être et la gestion du stress au quotidien.

Restée active sur le plan créatif, elle a longtemps pratiqué la musique en privé et a récemment entamé une démarche pour partager ce travail. Le résultat public de cette démarche est l’album Le Pull, fruit d’un projet personnel et collectif rendu possible par des collaborations évoquées lors de ses prises de parole dans les médias.

Laly Meignan à cœur ouvert sur son nouveau projet

Dans un entretien accordé à nos confrères de Toute la télé, Laly Meignan est revenue sur la genèse de cet album. Elle a expliqué qu’elle a « toujours fait de la musique », précisant qu’elle a joué du piano durant son enfance et qu’elle écrit des textes « depuis environ 15 ans » tout en composant depuis une quinzaine d’années.

Elle a également rappelé une proposition antérieure de Jean-Luc Azoulay qui souhaitait la voir chanter : « Jean-Luc Azoulay voulait déjà me faire chanter, mais c’était un type de musique qui ne me correspondait pas vraiment », a-t-elle dit, soulignant que le projet actuel répond davantage à sa sensibilité musicale.

Selon ses déclarations, la transformation du projet initial est liée à des retours d’entourage et à des rencontres professionnelles : « Un ami a aimé ma musique et m’a conseillé de faire un album. Au début, on était partis sur un EP de six titres, puis au fur et à mesure des compositions, c’est devenu un album », a-t-elle expliqué.

Elle a précisé les noms des collaborateurs qui l’ont accompagnée : la rencontre avec le producteur et compositeur John Makabi s’est faite grâce à Jean-Luc Azoulay, et le travail s’est fait en collaboration avec John Makabi, Laurent Lotz et Éric Cervera, qu’elle décrit comme des amis avec lesquels elle fait de la musique.

Sur le plan des crédits d’écriture, Laly Meignan a indiqué que, hormis les reprises présentes sur l’album, « tous les titres sont de moi, sauf une chanson écrite par un ami ». L’album Le Pull était disponible à partir du 8 mai 2026.