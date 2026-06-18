Anny Duperey : deux maisons et une toute petite retraite

Le 17 juin 2026, l’actualité revient sur les récentes prises de parole d’Anny Duperey, notamment ses déclarations concernant Patrick Bruel et l’évocation d’une nouvelle affaire impliquant une célébrité. Parallèlement, la comédienne de 78 ans suscite l’attention en raison d’une révélation moins médiatique mais marquante : le montant modeste de sa pension de retraite.

Lors d’une interview en 2022 sur l’émission Chez Jordan, Anny Duperey avait déclaré sans détour percevoir une pension de base de « 600 euros ». Cette annonce avait surpris de nombreux observateurs compte tenu de la longévité et de la diversité de sa carrière au cinéma, au théâtre, à la télévision et en tant qu’auteure.

Au fil des décennies, la comédienne s’est illustrée dans des productions populaires comme Une famille formidable et sur les scènes parisiennes. Malgré cela, elle a expliqué que le régime de retraite des artistes-interprètes ne garantit pas automatiquement une pension élevée : les cotisations et les règles de calcul peuvent conduire à des montants modestes même après une carrière importante.

Déclaration, situations financière et patrimoine

Anny Duperey a précisé que la pension de base s’accompagne d’une retraite complémentaire, qui améliore son niveau de vie. Elle continue par ailleurs d’exercer régulièrement, tant par passion que pour compléter ses revenus, et monte encore sur scène à près de 80 ans.

Paradoxalement, si sa pension paraît faible, la comédienne possède un patrimoine immobilier notable. Elle partage son temps entre une demeure à Montparnasse, à Paris, dotée d’un jardin, et une propriété située à Châtelus-Malvaleix dans la Creuse, village d’environ 500 habitants.

La maison creusoise occupe près de quatre hectares et a été conçue progressivement avec Bernard Giraudeau, son compagnon pendant dix-huit ans et père de ses enfants Sara Giraudeau et Gaël Giraudeau. Les débuts de la construction furent modestes : la pièce unique servant alors de cuisine faisait aussi office de chambre.

Au fil du temps, la propriété s’est étendue et transformée en un ensemble horticole dense : potager, arbres, plantations variées et un jardin d’inspiration japonaise figurent parmi les aménagements évoqués par la comédienne. Dans son livre publié en 2025, elle reconnaît y avoir investi une grande part de ses revenus.

Elle qualifie parfois son rapport à ce lieu avec humour, parlant d’elle comme d’une « actrice agricole ». Mais le lien affectif et la charge financière sont clairs : l’entretien du domaine a représenté un coût important et un engagement durable.

Le rapport d’Anny Duperey à la terre est aussi lié à son histoire personnelle. Orpheline à huit ans après la mort de ses parents, elle a raconté que ses premiers contacts avec le travail du sol furent chargés d’émotion : la première fois qu’elle a posé sa botte sur une bêche pour retourner la terre, elle s’est effondrée en pleurs.