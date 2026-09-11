Stray Kids entre dans l’histoire de Rock in Rio, une première pour la K-pop

Stray Kids doit clore ce vendredi 11 septembre 2026 la soirée de Rock in Rio à Rio de Janeiro. Le groupe devient le premier artiste de K-pop à se produire et à tenir l’affiche du festival brésilien.

Stray Kids s’apprête à écrire une page inédite de Rock in Rio. Le groupe sud-coréen doit se produire ce vendredi 11 septembre 2026 sur le Palco Mundo, la scène principale du festival brésilien, avec un statut de tête d’affiche. Une première pour un artiste de K-pop depuis la création de l’événement en 1985.

Le rendez-vous dépasse le simple concert. Rock in Rio consacre cette journée à une forte présence sud-coréenne, avec NEXZ et la chanteuse Hwasa également programmés sur le Palco Mundo avant Stray Kids. Le groupe de JYP Entertainment doit ensuite clore la soirée devant le public de la Cidade do Rock, à Rio de Janeiro.

Pour Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin et I.N, cette date prolonge une ascension devenue très visible sur les grandes scènes internationales. Stray Kids a déjà tenu l’affiche de festivals comme Lollapalooza Chicago et BST Hyde Park, avant de renforcer encore sa présence en Amérique latine.

Le passage à Rock in Rio intervient deux jours après le lancement de « STRAYCITY » à Bogotá. Ce nouveau format de festival, développé avec Live Nation, place Stray Kids au centre de plusieurs dates en Amérique latine, avec des étapes annoncées à Buenos Aires et Mexico plus tard en septembre.

Le groupe arrive aussi au Brésil porté par une dynamique commerciale solide. Selon JYP Entertainment, relayé par l’agence Yonhap, son album « THIS & THAT » a prolongé sa série de débuts à la première place du Billboard 200, un record qui confirme l’ampleur de sa base internationale.

Cette soirée s’inscrit dans une actualité K-pop particulièrement dense ce 11 septembre. Quelques heures plus tôt, LE SSERAFIM a également signé son retour avec « Made My Night », alors que Rock in Rio mise de son côté sur une affiche qui expose la K-pop à l’un des plus grands publics de festival d’Amérique du Sud.