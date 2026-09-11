LE SSERAFIM revient avec « Made My Night » et retrouve l’univers d’Overwatch

Le girl group sud-coréen LE SSERAFIM a dévoilé ce vendredi 11 septembre son deuxième single album, « Made My Night ». Le clip du titre phare prolonge sa collaboration avec le jeu Overwatch.

LE SSERAFIM signe son retour avec « Made My Night ». Le groupe sud-coréen a publié vendredi 11 septembre 2026 son deuxième single album, quelques heures après la mise en ligne du clip du titre phare.

Le projet réunit deux morceaux, « Made My Night » et « AEIOU ». Selon Source Music, la chanson principale cherche à saisir l’euphorie d’une nuit rendue spéciale par une complicité partagée, tandis que le second titre assume une déclaration amoureuse plus directe.

Pour le clip, Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha et Hong Eunchae renouent avec l’univers d’Overwatch. Les cinq artistes apparaissent dans des séquences en prise de vues réelles mêlées à de l’animation 3D et à des personnages du jeu de Blizzard Entertainment.

Cette collaboration n’est pas une première. LE SSERAFIM avait déjà travaillé avec Overwatch autour de « Perfect Night » en 2023. Trois ans plus tard, le groupe reprend ce pont entre K-pop et culture gaming dans un format plus cinématographique.

Ce retour intervient en pleine tournée mondiale. Dans une déclaration transmise par leur agence, les membres ont expliqué que pouvoir partager de nouvelles chansons pendant cette période de concerts donnait à ce comeback une valeur particulière.

Le single arrive quatre mois après leur dernier album studio et prolonge une année 2026 particulièrement soutenue pour le groupe, entre tournée internationale et collaborations à forte visibilité.