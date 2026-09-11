Jay-Z crée la surprise à Paris avec Justin Timberlake, Beyoncé reste en tribunes

Jay-Z a célébré ses 30 ans de carrière au Stade de France avec Justin Timberlake et Pharrell Williams. Beyoncé, présente dans les tribunes, n’est pas montée sur scène.

Jay-Z a transformé le Stade de France en grande réunion de famille musicale, jeudi 10 septembre 2026. Pour son concert anniversaire à Paris, le rappeur américain a fait monter sur scène Justin Timberlake et Pharrell Williams, tandis que Beyoncé, présente dans les tribunes, a suivi le show sans rejoindre son mari sous les projecteurs.

Le moment le plus spectaculaire est venu avec Justin Timberlake. Les deux artistes ont repris Holy Grail, leur collaboration sortie en 2013 sur l’album Magna Carta Holy Grail. Timberlake a ensuite poursuivi seul au clavier avec Until the End of Time, un titre qu’il avait autrefois enregistré en duo avec Beyoncé.

Pharrell Williams a également participé à la soirée, rejoignant Jay-Z sur plusieurs morceaux, dont Excuse Me Miss et Frontin’. Le concert, construit autour des 30 ans de carrière du rappeur, a balayé trois décennies de tubes, de Big Pimpin’ à Empire State of Mind, avec un passage très attendu par Ni**as in Paris.

Beyoncé célébrée depuis les tribunes

La présence de Beyoncé a forcément attiré les regards. Jay-Z lui a adressé un clin d’œil depuis la scène, quelques jours après son 45e anniversaire et alors que la chanteuse célèbre aussi les vingt ans de son album B’Day. Elle n’a toutefois pas participé au concert, contrairement à certaines précédentes apparitions surprises du couple.

Cette étape parisienne s’inscrit dans une série de concerts où Jay-Z multiplie les retrouvailles avec des artistes qui ont marqué sa carrière. À Londres, il avait déjà convié Lauryn Hill, Wyclef Jean, Dave et Sampha. Lors de ses concerts estivaux au Yankee Stadium à New York, plusieurs grandes figures du rap et du R&B, dont Rihanna, Eminem, Nas et Alicia Keys, avaient également partagé la scène avec lui.

À 56 ans, Jay-Z poursuit ainsi une tournée anniversaire pensée comme une traversée de son catalogue et de ses collaborations les plus célèbres. Après Paris, le rappeur doit poursuivre cette série de grands rendez-vous avec des concerts programmés à Los Angeles en octobre.