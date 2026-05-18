Lacrébo, Mimao, Suncoo... 11 marques à découvrir pour changer de Zara et H&M

Alternatives à Zara et H&M : une nouvelle génération de labels féminins gagne du terrain en proposant des coupes soignées, des séries limitées et des engagements concrets sur le confort ou les matériaux. Ces marques, souvent moins visibles que les géants du prêt-à-porter, attirent une clientèle en quête d’originalité, de finitions et d’un vestiaire moins uniformisé.

Depuis quelques saisons, le marché du prêt-à-porter féminin évolue : au-delà des grandes enseignes qui dominent l’offre, émergent des maisons qui misent sur une identité forte, des collections cohérentes et parfois des procédés plus respectueux des ressources (petites séries, matériaux recyclés, savoir-faire artisanal). Ces tendances se retrouvent aussi bien dans le vêtement que dans la chaussure, où le confort et la durabilité deviennent des critères déterminants.

La sélection ci-dessous présente des labels identifiés pour leur proposition stylistique et leurs spécificités : des pièces minimalistes aux accents audacieux, des silhouettes parisiennes intemporelles, des chaussures pensées pour le quotidien ou des collections au parfum vintage et bohème.

Marques à connaître

Lacrébo Paris se positionne sur des collections en petites séries, avec un univers reconnaissable : coupes modernes, détails travaillés (matières texturées, jeux de volumes, finitions) et couleurs affirmées. La marque cherche un équilibre entre pièces fortes et basiques revisités, destinée à celles qui souhaitent s’éloigner des silhouettes standard sans tomber dans l’excentricité.

Vivaia est remarquée pour ses modèles en maille souple fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ballerines, mocassins et bottines adoptent des lignes minimalistes et un confort proche du chausson, ce qui explique leur visibilité auprès d’it‑girls et leur intégration facile au quotidien, tout en affichant un positionnement plus durable que certaines alternatives classiques.

Grace & Mila incarne une vision parisienne de la mode : élégante, simple et actuelle. La marque propose des collections faciles à mixer, axées sur des couleurs douces et des coupes fluides, visant une cohérence stylistique qui facilite la construction d’un vestiaire durable.

JB Martin, spécialiste de la chaussure depuis des décennies, mise sur un savoir‑faire français et des modèles conçus pour durer. Escarpins, bottines et sandales bénéficient d’une attention particulière portée aux matériaux et au confort, conformément à la réputation artisanale de la maison.

Rails, née à Los Angeles, marie influences californiennes et sophistication européenne. La marque est réputée pour ses chemises iconiques et ses matières haut de gamme (coton premium, flanelles douces), offrant des pièces casual mais raffinées pour un style chic sans ostentation.

Unisa est une référence espagnole de la chaussure féminine, mettant en avant un savoir‑faire artisanal. La gamme couvre sandales, bottes et escarpins pensés pour allier tendance et durabilité, avec une attention portée à la confection.

Suncoo s’est imposée dans le dressing parisien grâce à un mix entre pièces fortes et basiques revisités, souvent ponctués d’une touche rock ou graphique. La marque travaille des coupes nettes et des matières qualitatives pour suivre les tendances sans se perdre dans le déjà‑vu.

Molly Bracken, fondée en 2008, puise dans un héritage vintage pour proposer un vestiaire romantique et bohème : dentelles, imprimés floraux et coupes fluides animent des collections accessibles qui jouent sur la féminité et des détails soignés.

Polin et moi, marque espagnole, développe un univers romantique et accessible : robes fluides, blouses délicates et imprimés doux composent des silhouettes inspirées du style parisien et du « effortless », orientées vers des pièces plus intemporelles que le fast fashion.

Mimao s’est fait connaître par des chaussures élégantes et confortables conçues pour le quotidien. La marque insiste sur le confort grâce à des semelles ergonomiques et des talons stables, proposant des modèles féminins portables toute la journée.