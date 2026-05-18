Eurovision 2026 : pourquoi Monroe (France) doit se méfier des bookmakers

La 70e édition du Concours Eurovision de la chanson se tiendra ce samedi 16 mai 2026 à la Stadthalle de Vienne, en Autriche, théâtre de la grande finale de l’événement musical européen le plus suivi chaque année. Vingt-cinq pays finalistes s’affronteront en direct à partir de 21h10, heure locale, dans une soirée retransmise sur France 2 et commentée par Camille Cerf et Stéphane Bern. Parmi ces concurrents, la France sera représentée par Monroe, une artiste de 17 ans sélectionnée pour interpréter son titre Regarde !. À ce jour, les pronostics placent la jeune chanteuse à la sixième place des favoris, une position prometteuse pour la France, qui tente de retrouver le chemin de la victoire un demi-siècle après le triomphe de Marie Myriam.

Il y a tout juste un an, c’est l’Autrichien JJ qui avait remporté la 69e édition en Suisse, ce qui avait assuré à l’Autriche l’organisation de la prochaine compétition. À l’aube de cette nouvelle finale, vingt-cinq délégations nationales sont en lice pour succéder au vainqueur sortant. La France, dont la dernière victoire remonte à 1977 avec Marie Myriam et le morceau L’oiseau et l’enfant, est de nouveau au cœur de tous les regards. En effet, après les passages remarqués de La Zarra, Slimane et Louane, la jeune Monroe, révélée par l’émission télévisée Prodiges en 2024, portera cette année les espoirs tricolores. Née aux États-Unis, elle sera la plus jeune participante du concours avec une prestation annoncée comme techniquement impressionnante.

Le mercredi 13 mai, Monroe s’est produite lors de la répétition officielle de la seconde demi-finale de la compétition, exercice retransmis et scruté tant par les spécialistes que par les parieurs internationaux. À quelques jours de la grande soirée, les bookmakers ont déjà établi un classement des favoris dont le podium est occupé par la Finlande, la Grèce et le Danemark, suivis de près par l’Australie, Israël et la France. La position de Monroe, sixième sur la liste, témoigne d’un engouement certain pour son interprétation de Regarde !, en particulier sur les plateformes digitales où le clip cumulait déjà plus de 2,5 millions de vues sur YouTube.

Eurovision 2026 : la France a-t-elle raison d’y croire ?

Les estimations des bookmakers sont toujours un indicateur clé, mais non une garantie dans l’issue finale du concours européen. Le classement actuel des favoris révèle :

Finlande avec Linda Lampenius et Pete Parkkonen, interprétant Liekinheitin,

avec Linda Lampenius et Pete Parkkonen, interprétant Liekinheitin, Grèce représentée par Akylas interprétant Ferto,

représentée par Akylas interprétant Ferto, Danemark avec Søren Torpegaard Lund et son titre Før vi går hjem,

avec Søren Torpegaard Lund et son titre Før vi går hjem, Australie , performée par Delta Goodrem avec Eclipse,

, performée par Delta Goodrem avec Eclipse, Israël avec Noam Bettan chanteur de Michelle,

avec Noam Bettan chanteur de Michelle, et enfin la France avec Monroe et Regarde !.

Cependant, l’histoire récente du concours rappelle que les bookmakers peuvent parfois se tromper. Ainsi, lors de l’édition précédente, Louane, alors favorite avec sa chanson Maman, avait occupé en permanence les premières places des pronostics mais avait finalement décroché une décevante septième place. Plusieurs artistes se sont, en effet, heurtés aux aléas du vote international et au goût du public, difficile à anticiper malgré les tendances établies. Ces données incitent donc à un certain prudence quant aux résultats définitifs de cette compétition.