Cyril Hanouna apporte son soutien à Brigitte Macron et dément la rumeur de la gifle au Vietnam

Cyril Hanouna a fermement contesté la rumeur circulant au sujet de Brigitte Macron et d’Emmanuel Macron, traitée comme une affaire d’infidélité platonique avec l’actrice iranienne Golshifteh Farahani. L’animateur, très engagé dans la défense de la Première dame, a dénoncé à plusieurs reprises l’absence de fondement de cette polémique. Cette controverse évoque notamment un épisode présumé au Vietnam où Brigitte Macron aurait giflé Emmanuel Macron, hypothèse rapidement démentie par Cyril Hanouna. Face à ces allégations, qui ont provoqué de nombreuses réactions, l’entourage de la Première dame a aussi pris la parole pour infirmer totalement ces accusations.

Le mercredi 13 mai 2026, sur le plateau de TBT9 diffusé sur W9, Cyril Hanouna a mis les choses au clair. Il a cité une source journalistique faisant état d’une gifle donnée par Brigitte Macron à son époux par jalousie, insistant sur le fait que de telles affirmations méritaient vérification avant d’être diffusées. Selon lui, propager ce genre d’information sans preuve est très grave et nuit à la réputation du couple présidentiel. Il a ainsi rappelé que Brigitte et Emmanuel Macron forment un véritable couple, prenant la défense de la Première dame et soulignant l’importance de respecter leur vie privée face à ce type d’accusations infondées.

Cyril Hanouna et l’entourage de Brigitte Macron démentent fermement les rumeurs

Dans son intervention, Cyril Hanouna a expliqué que l’épisode de la gifle, mentionné par le journaliste Florian Tardif, s’inscrivait dans un contexte très différent de celui qui avait été relayé. Selon ses dires, Emmanuel Macron aurait taquiné Brigitte pendant un vol au Vietnam, ce qui aurait provoqué une réaction de sa part, une gifle donnée sur le ton de la plaisanterie. Il a explicitement rejeté toute interprétation liée à une quelconque jalousie ou à la supposée « relation platonique » avec l’actrice Golshifteh Farahani.

Sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a aussi exprimé son soutien à Brigitte Macron contre la diffusion de “fausses rumeurs” en appelant à la vérification rigoureuse des informations. Cette prise de position publique montre la volonté de certains proches et figures médiatiques de défendre l’intégrité du couple présidentiel face à des attaques journalistiques jugées non fondées.

Par ailleurs, l’entourage de Brigitte Macron a également démenti les allégations dans un communiqué relayé par Le Parisien. Il précise que Brigitte Macron a directement réfuté ces accusations auprès de l’auteur des dites rumeurs dès le 5 mars dernier. Il est notamment souligné qu’elle ne consulte jamais le téléphone portable de son époux, ce qui vient contredire les insinuations sur la jalousie liée à des échanges virtuels soupçonnés entre Emmanuel Macron et l’actrice iranienne. Cette mise au point officielle vise à clarifier la situation et à rétablir les faits dans cette polémique qui a suscité de vives réactions publiques.