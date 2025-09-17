La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

La veuve du principal opposant russe Alexeï Navalny, décédé en février 2024 en prison dans des circonstances troubles, a affirmé mercredi 17 septembre que son mari avait été « empoisonné », s’appuyant selon elle sur des analyses réalisées par des laboratoires occidentaux. « Deux laboratoires de deux pays différents sont arrivés indépendamment l’un de l’autre à la conclusion que Alexeï a été empoisonné », a déclaré Ioulia Navalnaïa sur Telegram, précisant avoir fait analyser des échantillons biologiques prélevés sur son mari après sa mort dans une prison de l’Arctique.