PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Israël revendique plus de 150 frappes depuis mardi dans la ville de Gaza

Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

Exécuté en Iran: un homme condamné pour espionnage au profit d’Israël, selon la justice

Même sans les États-Unis, la Colombie poursuivra la lutte contre le narcotrafic, dit son chef des armées

Microsoft : 30 milliards de dollars d’investissement au Royaume-Uni

Niger: 22 villageois tués dans l’ouest par des «hommes armés»

Inde : les maoïstes annoncent la fin des combats

Brésil: Bolsonaro hospitalisé après un malaise, selon son fils

Benyamin Netanyahu annonce une rencontre avec Donald Trump après son prochain discours à l’ONU

VOIR TOUS LES FLASHS

La veuve du principal opposant russe Alexeï Navalny, décédé en février 2024 en prison dans des circonstances troubles, a affirmé mercredi 17 septembre que son mari avait été « empoisonné », s’appuyant selon elle sur des analyses réalisées par des laboratoires occidentaux. « Deux laboratoires de deux pays différents sont arrivés indépendamment l’un de l’autre à la conclusion que Alexeï a été empoisonné », a déclaré Ioulia Navalnaïa sur Telegram, précisant avoir fait analyser des échantillons biologiques prélevés sur son mari après sa mort dans une prison de l’Arctique.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!