La Sierra Leone mise sur ses étudiants pour renforcer sa souveraineté numérique

Alors que l’Afrique subsaharienne manque encore de développeurs capables de répondre aux besoins de ses économies numériques, la Sierra Leone veut renforcer la formation technologique de sa jeunesse. Le pays fait de la souveraineté numérique un axe important de sa politique nationale de formation et d’insertion professionnelle.

Le ministère sierra-léonais de la Communication et de la Technologie de l’information a organisé à Freetown la première exposition académique consacrée aux Biens publics numériques. Cette initiative a permis de présenter des solutions conçues par des étudiants du pays. Selon un communiqué officiel publié lundi 27 juillet, onze projets étudiants ont été retenus pour être examinés. Ils doivent être évalués à partir d’un référentiel destiné à mesurer leur conformité aux standards applicables aux Biens publics numériques.

Ces solutions témoignent de la volonté des autorités de rapprocher les établissements d’enseignement des priorités technologiques nationales. Elles offrent également aux étudiants un espace pour présenter leurs compétences et leurs capacités d’innovation dans un secteur en pleine croissance.

La démarche s’inscrit dans un contexte régional marqué par une demande croissante en développeurs, ingénieurs et spécialistes des technologies de l’information. De nombreux pays africains cherchent à réduire leur dépendance à l’égard des compétences et des solutions conçues à l’étranger.

En mettant l’accent sur les Biens publics numériques, la Sierra Leone entend encourager la conception d’outils susceptibles de répondre à des besoins collectifs. Ces solutions peuvent notamment contribuer à améliorer l’accès aux services numériques et à soutenir la modernisation de l’administration et de l’économie. L’exposition organisée à Freetown vise aussi à donner davantage de visibilité aux travaux réalisés dans les établissements d’enseignement. Elle peut faciliter les échanges entre étudiants, institutions publiques et acteurs du secteur technologique.

Pour les autorités, la formation ne doit pas se limiter à l’acquisition de connaissances théoriques. Elle doit également permettre aux jeunes de développer des projets concrets, évalués selon des critères reconnus et susceptibles de favoriser leur insertion dans l’économie numérique.